Olay, 26 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde yapımı süren bir okul inşaatında yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Türkaslan, inşaatın 4. katındaki asansör boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç öğrenci hayatını kaybetti.

EBYÜ’de büyük üzüntü

Genç yaşta gelen ölüm haberi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi camiasında derin üzüntüye yol açtı. Arkadaşları ve akademisyenler, Türkaslan’ın çalışkanlığı ve azmiyle tanındığını ifade ederek acılarını paylaştı. Türkaslan'ın masraflarını karşılamak için çalışırken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rektör Levent’ten taziye mesajı

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Cenazesi Kayseri’nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi’nde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”

Cenazesi memleketine uğurlandı

Türkaslan’ın cenazesinin, memleketi Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Cücün Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Ailesi, yakınları, arkadaşları ve üniversite camiası genç öğrenciyi son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelecek.