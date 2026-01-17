Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 5 kişi olmak üzere toplam 17 şüphelinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Almanya başta olmak üzere Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yürütülen ortak operasyonlar ve adli iş birlikleri sonucunda firari şüphelilerin yakalandığını belirtti.

Farklı suçlardan aranıyorlardı

Yakalanan şahısların; uyuşturucu madde ticareti ve ithalatı, çocuğun cinsel istismarı, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, dolandırıcılık, bilişim suçları, göçmen kaçakçılığı ve silah suçları gibi çok sayıda ağır suçtan arandıkları bildirildi.

Kırmızı bültenle aranan şüphelilerden bazılarının Almanya, Irak, Belarus, Kosova ve Yunanistan’da; ulusal seviyede aranan kişilerin ise Azerbaycan, İtalya, Gürcistan ve Kuzey Makedonya’da yakalandığı açıklandı.

Uluslararası koordinasyonla operasyon

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlar, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Hangi bültenle aranırsa aransın; organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini ve kamu düzenini tehdit eden suçluları yakalayıp ülkemize geri getirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin Türkiye’de sürdüğü öğrenildi.