Son Mühür - ABD ve İsrail’in savaşın ilk gününde düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümü birçok ülkede tepkiyle karşılanırken, İran’da planlanan veda törenine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Flaş kararla ertelendi

İran medyası, Hamaney için üç gün sürecek bir “veda töreni” düzenleneceğini duyurmuştu. İlk açıklamalarda törenin bugün Türkiye saatiyle 21.30’da başkent Tahran’daki İmam Humeyni Camii’nde başlayacağı belirtilmişti. Ancak saatler sonra İran devlet medyası törenin ertelendiğini açıkladı. Törene ilişkin yeni programın daha sonra duyurulacağı bildirildi. Nereye defnedilecek? İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın aktardığına göre Hamaney’in naaşı, Tahran’da düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed kentinde toprağa verilecek. Hamaney’in, Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi’nin bulunduğu Meşhed’de defnedilmesinin planlandığı belirtiliyor.