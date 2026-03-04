Son Mühür- Türkiye’de ekonomik zorluklar ve tasarruf çağrıları gündemdeki yerini korurken, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor.

İktidarın tasarruf politikalarına rağmen özellikle kamu harcamaları ve bürokrasideki uygulamalar kamuoyunda sık sık eleştirilirken, Meclis’te dile getirilen yeni bir iddia dikkat çekti.

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, bir kamu kurumunda görev yapan makam şoförünün bir günlük programını örnek göstererek kamu araçlarının kullanımına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

“Bir makam şoförünün bir günü”

Kanko’nun paylaştığı bilgilere göre söz konusu makam şoförünün bir gün boyunca gerçekleştirdiği görevler, yalnızca resmi işler ile sınırlı kalmadı.

Günlük programda, bölge müdürünün ailesine ait birçok kişisel işin de yer aldığı iddia edildi. Milletvekili Kanko’nun aktardığı programa göre şoförün gün içindeki görevleri şöyle sıralandı:

“Bir kamu kurumunda görev yapan bir makam şoförünün bir günlük programı. Sabah 7.45 Bölge müdürünün kızı lojmandan alınıp işine bırakılıyor.

08.50 - Bölge müdürü lojmanından alınıp kuruma getiriliyor.

10.30 - Bölge müdürünün oğlu havuza bırakılıyor.

12.00 - Oğlu havuzdan alınıp tekrar lojmana bırakılıyor.

12.20 - Bölge müdürünün eşinin verdiği halılar araçla yıkamaya bırakılıyor.

13.15 - Bölge müdürünün annesi ve babası hastaneye götürülüyor.

15.00 - Hastaneden alınıp lojmana bırakılıyorlar.

16.30 - Anne ve babanın ilaçları eczaneden alınıp lojmana teslim ediliyor.

17.00 - Bölge müdürü kurumdan alınıp arkadaşlarıyla buluşacağı restorana bırakılıyor.

22.30 - Bölge müdürü evine bırakılıyor.

23.40 - Araca yakıt alınıp kuruma bırakılıyor.”