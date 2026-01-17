Son Mühür/Merve Turan- Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında tüketici şikayetlerine konu olan ürünlerde haksız ve olağan dışı fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere, her bir ihlal için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Şikayet alan ürünler mercek altında

Bakanlıktan yapılan açıklamada, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve tüketicilerden yoğun şikayet alan ürünlere yönelik kapsamlı bir inceleme sürecinin başlatıldığı belirtildi. Özellikle 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek olan ve “e-ithalat” olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemine ilişkin mevzuat değişikliğinin ardından artan başvuruların değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Fiyat hareketleri yakından izleniyor

Açıklamada, pazaryerlerinde yer alan ürünlerin fiyat değişimlerinin düzenli olarak takip edildiği, olağan dışı ve gerekçesiz artışların ise Perakende Ticaretin Düzenlenmesi ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki mevzuat kapsamında incelendiği kaydedildi. Bu süreçte ilgili e-ticaret platformlarından düzenli olarak bilgi ve belge talep edildiği aktarıldı.

Uygunsuz ürünlere erişim engeli

Denetimler sonucunda fahiş fiyat uyguladığı belirlenen ürünlere yönelik olarak pazaryerlerine, söz konusu ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde talimat verildiği bildirildi. Elde edilen bulguların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sunulacağı, kurulun değerlendirmesi sonrasında ise mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicinin korunması, adil rekabet ortamının güçlendirilmesi ve piyasalarda şeffaflığın sağlanması amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirmeye yönelik haksız uygulamalara karşı kararlı bir tutum sergileneceği de ifade edildi.