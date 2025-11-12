Süper Lig’de milli maçlar nedeniyle verilen araya 22 puanla beşinci sırada giren Göztepe, bu sezon özellikle üç yerli oyuncusunun gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Arda Okan Kurtulan, 10 numara Efkan Bekiroğlu ve stoper Taha Altıkardeş, takımın başarılı grafiğine önemli katkı sağladı.

Arda Okan Kurtulan: Sağ bekte güçlü performans

22 yaşındaki Arda Okan Kurtulan, bu sezon oynanan 12 lig maçının tamamında forma giyerek istikrarıyla öne çıktı. Genç oyuncu, sahada sergilediği performansla takımın savunmadaki güvenilir isimlerinden biri haline geldi.

Efkan Bekiroğlu: Gol ve asistleriyle katkı veriyor

Sarı-kırmızılı ekibin 10 numarası Efkan Bekiroğlu, son haftalarda kesintisiz olarak ilk 11’de sahaya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Efkan, son dönemde form grafiğiyle takımın hücum hattına ivme kazandırıyor.

Taha Altıkardeş: Defansta kritik rol

Defansta Godoi’nin sakatlığı sonrası yeniden ilk 11’e dönen 22 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş, takımın üst üste gol yemeden kazandığı iki maçta önemli rol oynadı. Üçüncü sezonunu Göztepe’de geçiren genç savunmacı, hem güven veriyor hem de savunmada istikrar sağlıyor.