Son Mühür/ Emine Kulak- Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir’de yapılacak sosyal konutlar için kura çekimi Bornova’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı programda salona yoğun katılım olurken, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın takvimi doğrultusunda düzenlenen kura çekimine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanı sıra TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Attila Kaya,İzmir Valisi Süleyman Elban, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Kura çekilişinin sonuçları belli oldu. KVKK kapsamında programda sadece TC kimlik no'ların son 4 hanesi gösterildi. Edevlet sistemi üzerinden TOKİ sonucu bölümünden öğrenilebilecek.

Caniklioğlu: Gayretimiz aynı kararlılıkla devam edecektir

TOKİ’nin toplum için güvenli ve sağlıklı konut sağlama çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, “ TOKİ olarak toplumumuza güvenceli ev sunma gayretimiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Konutlarımızın sağlam yuvalara, huzurlu ailelere hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Suvari: İbadet eder gibi irademiz var

Deprem, sel ve yangın gibi afetlerle mücadelede dayanıklı şehirler inşa etme zorunluluğuna dikkat çeken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suvari, “Cennet gibi bir vatanımız var. Bu cennet vatanın bir başka yönü de toprağı sıksan şüheda fışkıracak diyor ya biz bu vatan için çok şehit vermişiz, mücadelelerden geçmişiz. Her güzelin bir kusuru gibi bizim ülkemizin de kusuru deprem, yangın, sel olayları. Bayraklı depreminde buradaydım. Bütün şehirlerimize rahmet diliyoruz. Bu acıları yaşadık, bu güzellikleri de yaşıyoruz İkisi bir araya geldiğinde bu ülke başka ülkelere benzemez. Bu millete ve vatana ibadet eder gibi hizmet ediyoruz. Maalesef ülkemiz deniz üzerinde duran bir sandala benziyor. Depremlerin birçoğunu hissetmesek de bir gerçek. İklim değişikliği ile birlikte ani sel baskınları, yağmurlar gibi tehlikeler getiriyor. Bize bu durumda dirençli şehirler yapma zorunluluğu geliyor. Bundan hareketle biz belediyeler, vatandaş, merkezi hükümet olarak kentsel dönüşüm seferberliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yeni binalara ihtiyaç var. Hedefimizi 21. Yüzyılda da gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Kurada çıkmayanlar üzülmesin sizin dua ve destekleriniz oldukça nice 500 binler gelecek. İrademiz ibadet eder gibi iradedir. Bu kampanyaları arkası gelecek. Sonra da Türkiye parmakla gösterilen bir ülke olacak. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. En gelişmiş 10 ülke arasına kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

İnan: Biz hizmet ettikçe barikat zihniyeti ile karşılaşıyoruz

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “ Türkiye’nin son 20 yılına damga vuran, kalkınmanın en önemli mimarı olan Cevdet Yılmaz şehrimize hoş geldiniz. Böylesine önemli ve yatırımda şehrimizde ağırlamaktan memnunuz. Türkiye krizlerin tam merkezinde yer alıyor. Sınırlarımızın en yakınında savaş var. Türkiye’nin dört bir yanında yüzbinlerce konut inşa ediyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımız eser üretmektir. İzmirli hemşerilerimizin karşısına mazeretle değil eser ile çıkıyoruz. Bugün burada 10 binlerce konutun kurasını çekiyoruz. İzmir büyükşehir Belediyesi’nin de kooperatif sorunu da unutturmayacağız. Tablo çok net. Mesele açık. Belediye güvencesi diyerek bilbortları süslediler. Sonuçta ise ev, eser, inşaat yok. İzmirlilerin en temiz ev kurma hayallerini yok ettiler. Onlar bu işi beceremediler. Kooperatif üzerinden kendi içlerinde sıkıntılar yaşadılar. Şimdi o aileler hesap soruyor. Biz bu şehre hizmet ettikçe barikat zihniyetlerini karşımızda buluyoruz. Onların tek işi kaybettirmek. İzmir’e TOKİ sokmam diyorlardı, ama biz dağları deldik, biz bu şehre girdik. Sizler mahkeme kapılarında TOKİ’nin yapması gerekenlerle İzmir’in zamanını çaldınız. Her gün televizyonlara çıkıp AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye ne yaptı diyorsunuz. Bugün burada yeniden cevap veriyoruz. TOKİ’nin İzmir’e yatırımı 200 milyon TL. Dönün buraya bakın. Bugün 21 bin 20 tane konutu hemşerilerimize teslim ediyoruz” diye konuştu.

Yılmaz: Türkiye maalesef afetler şehri. 3 kıtanın ortasındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “ Şimdiden kurada hak sahibi olacak vatandaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Bu bir kampanyanın başlangıcı. Etap etap tüm toplumu ev sahibi yapıncaya kadar çabamızı sürdüreceğiz. Genel istatistiğe bakıldığında yüzde 27 kirada oturuyor. Kiracı vatandaşların ev sahibi olması için çok kıymetli. Bizde tüm vatandaşımıza ev sunmaya devam edeceğiz. Tarih boyunca çok güzel şehirler kurmuş milletimiz var. Bütüncül düşünülmüş şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye maalesef afetler şehri. 3 kıtanın ortasındayız. Ağırlığını taşıyan coğrafya olarak bizi sorumlu olmaya davet ediyor. Bu gerçeği bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Afetler yaşanmadan önce afet risklerini belirleyip bu riskleri azaltmamız gerekiyor. Afetlerde temel anlayışımız budur. Amacımız buralarda riskleri azaltmak. İzmir’deki yapı stoğu çok iyi gözükmüyor. İzmir’deki yapı stoğun yüzde 60’ı 2001 veri öncesinde yapıldığı görülüyor. Bu tablo kentsel dönüşüm çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bir tercih değil, hayat kurtaran zorunluluktur. Kentsel dönüşümü engellemeye çalışmak vatandaşın hayatı ile oynamak demektir” dedi.

“İzmir’de 5 bin 61 konut kısa sürede tamamlandı”

Konuşmasına devam eden Yılmaz, “2020 yılında yaşadığımız İzmir depreminde devletimizin bütün kurumları ilk anda harekete geçti. Hasar gören yerler tespit edildi daha sonra çalışmalara başlanıldı. İzmir’de 5 bin 61 konut kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi” şeklinde konuştu.