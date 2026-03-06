İzmir’in Bayındır ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli polis ekipleri tarafından takibe alındı

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin bulunduğu adres tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde detaylı arama gerçekleştirdi.

Yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde 352 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca da buldu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silahlara el konulurken olayla bağlantılı olduğu belirlenen D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.