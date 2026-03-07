Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İzmir, Manisa, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Telefonla arayıp korkutarak para istediler

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak çeşitli senaryolarla korkuttukları ortaya çıktı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların, mağdurlardan para ve değerli eşyalarını teslim etmelerini istediği belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiği öğrenildi.

32 dolandırıcılık olayında 14 milyon lira

Yapılan incelemelerde şüphelilerin aynı yöntemle 32 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı ve yaklaşık 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

10 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.