İzmir’de yaşanan olayda Ş.Ş. isimli bir kişi, M.T. tarafından darp edildiğini ve kendisine zorla sözleşme imzalatıldığını ileri sürerek polis ekiplerine başvurdu. Şikayetin ardından harekete geçen ekipler, iddiaların araştırılması için çalışma başlattı.

İş yerine operasyon düzenlendi

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği belirtilen iş yerine operasyon düzenledi. Adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda suç unsuru olduğu değerlendirilen materyal ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 fişek ve 29 kartuş bulundu.

Sözleşme ve çek de ele geçirildi

Operasyon sırasında ayrıca mağdur olduğu iddia edilen Ş.Ş.’ye ait olduğu değerlendirilen 1 çek, isminin yer aldığı sözleşme ve bir kamera kayıt cihazı da ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller incelemeye alındı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında M.T., E.A. ve V.A. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.