İzmir’in Ödemiş ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün izini sürdü.

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, N.E. (37) isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi.

Dron destekli operasyon düzenlendi

Şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Operasyon sırasında dron kullanılarak çevre kontrolü sağlandı. Belirlenen ikametin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri giren ekipler, evde detaylı arama yaptı.

Yatak altındaki gizli bölmede saklanırken bulundu

Ev içerisinde yapılan aramalarda, N.E.’nin yatak odasında bulunan yatağın altında zemine açılmış gizli bir bölmede saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çok sayıda suçtan aranıyordu

Emniyette yapılan GBT sorgusunda N.E.’nin;

Kasten öldürme,

Uyuşturucu madde ticareti,

Fuhşa teşvik,

6136 sayılı kanuna muhalefet başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Şüpheli hakkında toplam 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.