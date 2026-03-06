Son Mühür / Erkan Doğan - Karşıyaka İlçe Başkanlığı İftar Programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Hükümet’in İzmir’in dönüşümü için katkı koyduğunu anlatan Yılmaz, “Yerel yönetimler lüzumsuz polemikler ve işlerle uğraşmak yerine ellerini taşın altına koysunlar” dedi. Hükümet’in kentsel dönüşüm ve sosyal konutlarla İzmir’in dönüşümüne katkı bulunduğunu anlatan Yılmaz, “Biz kentsel dönüşüm ve sosyal konutlarla İzmirimizin güçlü dönüşümüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Lütfen yerel yönetimler de görevlerini yapsın, lüzumsuz polemikler ve işlerle uğraşmak yerine, yaşamsal meselede ellerini taşın altına koysunlar ve adım atsınlar. Bir çağrı olarak ifade ediyorum” dedi.

“Milletin siyaseten güçlü bir hesap sorması lazım”

İzmir’i çok önemsediklerini belirten Yılmaz, “Tüm illerimizin enerjisini en üst düzeyde kullanarak bu hedeflerimize ilerleyebiliriz. İzmir yeterince bu potansiyelini harekete geçirdiğini hiçbirimiz söyleyemeyiz. Bu potansiyeli en üst düzeyde harekete geçirmeye talibiz. Merkezi düzeyde en üst gayreti sarf ediyoruz. Kimse bahanelerin arkasına saklanmasın. Bahaneler üretenlere de hep Cumhurbaşkanımızı örnek gösteriyorum. 90’lı yıllarda belediye başkanı seçildi. Çöp dağları vardı, sular akmıyordu. Ankara’da daha farklı bir parti iktidardaydı. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’un su, çöp sorunlarını çözdü. Neymiş demek ki, at binenin kılıç kuşananın. Siz iyi yönetici iseniz elinizdeki kaynakları çarçur etmek yerine doğru vencelikler belirleyip verimli kullanırsanız şehrinize katkı sağlarsınız. İlin temel problemlerin çözülemeyip popülist politika izleyerek ilinize hizmet üretemezsiniz. Seçmen sandıkta böyle yapanlara yeri geldiğinde yanıtı verecektir. İzmirimize raylı sistem projesini yaptık. Bayraklı Şehir Hastanesi olmak üzere birçok sağlık tesisini kazandırdık. Bozuk bir şehirleşme. Sosyal adalet ve afetlere hazırlık açısından büyük bir değişime ihtiyaç olduğunu, şehir bağırıyor. Bugüne kadar bunları yapmayanlandar bu milletin siyaseten güçlü bir hesap sorması lazım” dedi.

Saygılı, “Milli Savunma yerlilik oranı bugün yüzde 80!”

İftar programında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Ramazan, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve sükûnetin ayıdır. Ancak bu ramazan yine Ortadoğu’da, yakın coğrafyamızda bombalar patlıyor” diye Gazze zulmünü ve soykırımını hesapsızca ilerleten İsrail, sınır ve hukuk tanımaz tavrıyla rotasını İran’a çevirdi. Bu akıl tutulmasının, bu ateş çemberinin ortasında, Türkiye Yüzyılı vizyonu, sarsılmaz liderliği ve ferasetiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye bir güvenlik adasına dönüştü. Türkiye bugün yerleşik diplomasi aklı, üstün sağ duyusu, ehil kadroları ve eşsiz tecrübesiyle ateş çemberine dönen bölgesinde aktör güç olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti hükümetleriyle Türkiye’yi yönetmeye başladığı ilk gün %20 olan milli savunma sanayimizdeki yerlilik oranı bugün %80! Kendi askeri envanterini üreten, kendi ordusunu donatan, kendi savunma teknolojileri ve alt yapısıyla ayakları üzerinde duran, dışa bağımlı olmayan güçlü bir Türkiye var artık” dedi.

"Karanlık hesap yapanları hesapları boşa çıkacak"

Saygılı sözlerini şöyle sürdürdü, “İşte bu bölgesel ve küresel güç ve söz sahibi olan Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bölgemizde karanlık hesap yapanların hesapları boşa çıkacak. Türkiye bir yıldız gibi parlamaya devam edecek. Türkiye; egemen bir ülke olarak üretimin, teknolojinin, demokrasinin ve yükselmenin yüzyılında her alanda hedeflerine yürümeyi inşallah sürdürecektir. Bugünkü dualarımız Cumhurbaşkanımız için, ülkemiz için, Gazze başta olmak üzere âlem-i İslam’ın tüm mazlumları için olsun inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken şehrimize gelerek bizleri mesut eden Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Karşıyaka teşkilatımızın üç kademesinde görev yapan tüm kardeşlerimi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hepiniz Allah’a emanet ediyorum. Ömrünüz ramazan, ahiretiniz bayram olsun” diye konuştu.

Çankırı, “İzmir kan kaybediyor, bazı belediyeler iç çekişmeleri ve egoları ile meşgul”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, siyaset bir ikna ve gönül alma sanatı olduğunu belirterek, .”Karşıyaka İzmir siyasetinin de amiral gemilerinden birdir. Burada her bir çalışma oy kazanmak değil modern Türkiye'nin geleceğine bir tuğla daha koymaktadır. Kayrışanın sokaklarında baktığımızda Sancaklı Mahallesine çıkarken gördüğümüz tablo, içler acısı bir İzmir tablosu. O kadar içimiz sıkılıyor ki, görüp işitmedikleri görüp yüz çevirdikleri izmir kan kaybediyor. İzmir’deki bazı belediyeler kendi iç çekişmeleri kendi egoları ile meşgül. Yıldız Ünsal SGK borçlarının yapılanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı beraber ziyaret ettik. Siyasetin esas zeminini hazırlayan bugünkü belediye başkanıdır. Yapmadığı yapılandırmaların cezasını bugün karşıyaka çekiyor. Çöpler toplanmıyorsa maaşlar ödenmiyorsa İzmir Büyükşehir belediye başkanının suçudur” diye konuştu.