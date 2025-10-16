Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde kadın üreticilerle Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde bir araya geldi. Başkan Sengel, sürdürülebilir tarım, üretici pazarı ve kadın emeğinin tarımdaki önemine dikkat çekti.

Kadın üreticiler Efes Tarlası’nda buluştu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın üreticilerle Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde buluştu. Kadın üreticilerle sürdürülebilir tarımı, üretimin geleceğini ve 19 Ekim’de açılacak Üretici Pazarı’nı konuşan Başkan Sengel, kadın emeğinin tarımsal üretimdeki belirleyici rolüne vurgu yaptı.

Çiftçilerin ve emekçilerin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Başkan Sengel, “Dünya dönüşüyor ve doğru üretim teknikleri kullanılmadığında hepimiz bunun bedelini sağlık sorunlarıyla ödüyoruz. 15 Ekim yalnızca Kadın Çiftçiler Günü değil, aynı zamanda meme kanseriyle mücadele farkındalık günü. Bu nedenle hem üreticilerimizin hem de toplumun bu konuda bilinçli olması çok önemli” dedi.

“Genç çiftçileri yetiştirmek zorundayız”

Tarım nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Başkan Sengel, gençlerin toprağa bağlanması gerektiğini belirtti: “Ziraat odalarına kayıtlı çiftçilerin yaş ortalaması giderek yükseliyor. Genç çiftçi sayısı azaldıkça kırsal alanlar boşalıyor, toprak el değiştiriyor. Kadın çiftçilere bu noktada daha fazla sorumluluk düşüyor. Kadınlar toprağa daha sürdürülebilir bir bağlılık gösteriyor. Biz hem kadın hem de genç çiftçileri desteklemek için çalışıyoruz.”

Üretici Pazarı 19 Ekim’de kurulacak

Başkan Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde her Pazar kurulacak Üretici Pazarı’nın 19 Ekim’de açılacağını duyurdu: “Araya komisyoncu girmeden üreticiyle tüketiciyi buluşturan bir pazar oluşturduk. Amacımız, Efes Selçuk’ta yetiştirilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşması. Bu pazarda narından mürver şerbetine kadar kente özgü ürünler tanıtılacak. Efes Tarlası Yaşam Köyü, hem üretim hem tanıtım için örnek bir merkez olacak.”

“Efes Tarlası Yaşam Köyü sizin eviniz”

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün kadın, genç ve çocuk üreticilere ait bir üretim alanı olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, “Kırsal dayanışmanın sürmesi, çocukların toprakla buluşması ve agro turizmin gelişmesi sizlerin emeğiyle mümkün. Toprağa değer katan, tohumdan tabağa kadar sağlıklı üretim anlayışını benimseyen herkese bu köy ait” dedi.

Kadın üreticilerden öneriler

Etkinlikte, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğiyle yürütülen eğitimler hakkında bilgi paylaşıldı. Kadın üreticiler, üretim süreçlerine dair önerilerini Başkan Sengel’e iletti. Program, kadın üreticilerin Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü gezmesiyle sona erdi.