Son Mühür / Yağmur Daştan- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) açıkladığı ‘vergi yüzsüzleri’ listesinin yankıları sürüyor. Listede, İzmir merkezli çok sayıda şirket ve belediye yer alırken; Karşıyaka Belediyesi’nin Personel Anonim Şirketi’nin 588 milyon 377 bin 941 TL, Kent Karşıyaka Sosyal Tesisleri’nin borcu ise 415 milyon 750 bin 554 TL vergi borcu olmasına AK Parti’den tepki geldi. AK Parti Karşıyaka Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, Karşıyaka Belediyesi’nin mali tablosuna ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

“Doğru ellerde değil”

Karşıyaka Belediyesi’nin doğru ellerde olmadığını ve gerektiği gibi yönetilmediğini bu nedenle de ciddi bir mali krize sürüklendiğini dile getirerek eleştirilerini sıralayan Ünal, “Bugün gelinen noktada belediye ne emekçisinin alın terinin karşılığı olan maaşları zamanında ödeyebiliyor ne de devlete olan vergi yükümlülüklerini yerine getirebiliyor” dedi.

“Artık kamu vicdanını yaralıyor”

Karşıyaka Belediyesi’nin İzmir genelinde ‘vergi yüzsüzleri’ listesinde ilk sıralarda yer almasının tesadüf olmadığına işaret eden Ünal, “Bu tablo, kötü yönetimin, plansız harcamaların ve mali disiplinsizliğin açık bir sonucudur. Belediyeyi yönetenler hala bahane üretmekle meşgulken, faturayı Karşıyakalılar ve belediye çalışanları ödemektedir” ifadelerini kullandı. “Bir belediyenin en temel sorumluluğu, önce çalışanının maaşını, ardından devletine olan borcunu ödemektir” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Ünal, “Eğer bir belediye bunları dahi yapamaz hale gelmişse ortada ciddi bir yönetim zaafı vardır. Bu durum artık siyasi polemik konusu değil, kamu vicdanını yaralayan bir yönetim sorunudur” diye konuştu.

“Karşıyaka; algı belediyeciliğini değil, şeffaf, hesap verebilir ve mali disiplini esas alan bir yönetimi hak etmektedir” mesajıyla konuşmalarını sürdüren AK Partili Ünal, “Bugünkü tablo, bu anlayıştan ne kadar uzaklaşıldığının açık göstergesidir” diye konuştu.