Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Dilek Akdenizli Kocagül ve Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne, Türkiye’deki kooperatifçilik konusu üzerine yaptıkları değerlendirmelerde önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Dilek Akdenizli Kocagül: Binlerce yıllık bir geleneğe sahibiz

Son olarak başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nin önemli bir geleneğe sahip olduğunu belirterek ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Dilek Akdenizli Kocagül, “Bölgemiz sürdürülebilir tarım konusunda önemli bir potansiyele sahip. Binlerce yıllık bir geleneğe sahibiz. Bütün bu avantajları bir nasıl stratejiye dönüştürebilir?

Bununla ilgili olarak İZKA koordinatörlüğünde bir rapor hazırlandı. Gastronomiyi kaldıraç olarak kullanıp, tarım ve turizm gelirlerini artırmak gibi bir perspektiften söz ediyoruz. Bu süreçte kadın emeği çok büyük, bunun için kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada Alaçatı’da birçok kadına kooperatifçilik eğitimi verildi.” dedi.

Aylin Çiğdem Köne: Kooperatifçilik sistemimizde yapısal sorunlar var

Başarılı kooperatif nedir sorusuna farklı perspektifler getirmek zorunda olduklarını açıklayan ve başta İzmir olmak üzere Türkiye’de var olan kooperatif girişimlerinden örnek veren Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne, “Başarılı kooperatif nedir sorusuna başka perspektifler getirmek zorundayız. Avrupa’da bisikletle yemek dağıtımı yapan kuryelerin bir üst örgütü var. Orada çalışanların haklarını korumak adına önemli bir görevi yerine getiriyorlar.

Kadın kooperatifleri Türkiye’de ciddi bir tartışma konusu oldu karşı olmak mümkün değil, kötü örnekler üzerinden değerlendirmek çok mümkün değil. Pandemi döneminde Urla Kadın Kooperatifi başarılı bir çalışmayla mahsullerin tarlada çürümesini engellemişti. İstanbul Nurtepe’deki kadın kooperatifi, kadınların evden çıkabilmesini sağlamıştır. Türkiye ve dünyada yeni bir kooperatifçilik var demek mümkündür.

Hızlı bir değişim yaşıyoruz. Bir kooperatif biraz tanınmaya başlayınca kapısını ilk çalan Maliye Bakanlığı oluyor bu koşullarda kooperatif kendisini niye tanıtsın, bizim kooperatifçilik sistemimizde yapısal sorunlar var. Bir inanç sorunu mevcut, ikincisi kültürel engeller mevcut, bir araya gelememe sorunu ortadayken mevzuatı mükemmel yapabilirler ancak fazla ilerleme olmaz.” ifadelerini kullandı.