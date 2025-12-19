Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere III. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nda inşaat sürecini fiilen durduran kooperatif yönetimine karşı kararlı bir adım attı. Belediye mülkiyetindeki şantiye alanına girişi engelleyen ve yapım faaliyetlerini durduran müdahalelere karşı emniyet ve zabıta güçleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, inşaat sahasındaki tüm engeller ortadan kaldırılarak belediye ekiplerinin alana girişi sağlandı.

Kooperatifin tedbir talebi mahkemece reddedilmişti

Sürecin hukuki boyutuna dair detayları paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanla ilgili İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden davada, davacı kooperatifin ihtiyati tedbir taleplerinin 16 Nisan 2025 tarihinde mahkeme tarafından reddedildiğini hatırlattı. Hukuki dayanağı olmayan engelleme girişimlerine dikkat çekilen açıklamada, 24 Ekim 2025 tarihinde imzalanan tamamlama ihalesi sözleşmesine rağmen, kooperatif yönetiminin şantiye girişlerini kapatarak çalışmaları hukuka aykırı şekilde durdurduğu belirtildi.

Gecikmenin kamu bütçesine maliyeti aylık 50 Milyon TL

İnşaat sürecindeki her duraksamanın ciddi bir kamu zararına yol açtığı vurgulanan haberde, Uzundere III. Etap’ta konut bekleyen 575 hak sahibi olduğu ifade edildi. Belediye, bu vatandaşlara ödenen aylık 6,2 milyon TL’lik kira yardımının 1 Ocak 2026 itibarıyla %66 oranında artırılacağını duyurdu. İnşaat durduğunda oluşan ek maliyetlerin aylık yaklaşık 50 milyon TL’yi bulduğu belirtilirken, belediye mülkiyetindeki bir alanda çalışmaların engellenmesinin halkın kaynaklarını heba etmek anlamına geldiği vurgulandı.

Örnekköy örneği: Mart 2026’da teslimat hedefleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, benzer hukuki süreçlerin yaşandığı Örnekköy III. ve IV. etaplarındaki başarıya da dikkat çekti. Bu bölgelerde yapılan tamamlama ihaleleri ve kooperatiflerle imzalanan tadil protokolleri sayesinde inşaat seviyesinin %80’e ulaştığı müjdelendi. Örnekköy etaplarının Mart 2026’da teslim edilmesinin planlandığı, Uzundere IV. Etap için de benzer bir sürecin başlatıldığı kaydedildi. Uzundere III. Etap için de temel önceliğin, tıpkı diğer etaplarda olduğu gibi vatandaşların evlerine bir an önce kavuşması olduğu ifade edildi.

"Hiçbir fiili işgale ve engellemeye izin verilmeyecek"

Belediye yönetimi, Uzundere kentsel dönüşüm alanının mülkiyetinin bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu ve inşaat ruhsatlarının İZBETON AŞ adına düzenlendiğini kesin bir dille hatırlattı. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde ve İZBETON sorumluluğundaki şantiyelerde hiçbir fiili işgale geçit verilmeyeceği belirtildi. Yapılan operasyonla birlikte inşaatın hızlıca devam edeceği ve hak sahiplerinin daha fazla mağdur edilmeyeceği sözü verilerek açıklama sonlandırıldı.