Son Mühür- Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekmek amacıyla bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Konfederasyona bağlı sendikalar, artan hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve kamu emekçilerinin taleplerinin görmezden gelinmesine karşı meydanlara çıktı.

Basın açıklaması engelledi

Türkiye’nin birçok ilinde eş zamanlı yapılan eylemlerde kamu çalışanları, insanca yaşamaya yetecek ücret, adil vergi sistemi ve güvenceli çalışma taleplerini dile getirdi. Eylemlerin Ankara ayağında ise Birleşik Kamu-İş üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapmak istediği basın açıklaması güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellendi. Müdahale sırasında orantısız güç kullanıldığı iddiaları sendikaların tepkisine yol açtı.

Erdağ: Kamu emekçilerin taleplerini susturamazsınız

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, kamu emekçilerinin anayasal ve demokratik haklarını kullandığını vurguladı. Erdağ, “Bizler bugün iş bırakma kararı alarak sesimizi duyurmak istedik. Meclis önünde barışçıl bir basın açıklaması yapmak en temel hakkımızdır. Ancak bu hakkımız güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellendi. Kamu emekçilerinin taleplerini baskı ve zorla susturamazsınız” dedi.

“Fiyatlar karşısında kamu emekçileri geçinemiyor”

Kamu çalışanlarının her geçen gün artan enflasyon karşısında geçim mücadelesi verdiğini belirten Erdağ, “Maaşlarımız eridi, alım gücümüz yok oldu. Kira, gıda ve temel ihtiyaç fiyatları karşısında kamu emekçileri geçinemiyor. İnsanca yaşam, güvenceli çalışma ve demokratik haklar talep ediyoruz. Bu talepler karşılanana kadar mücadelemiz sürecek. Sendikal haklar evrensel haklardır. Kamu emekçilerinin sesi kısılamaz. Bugün meydanlardayız, yarın da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kamuoyuna destek çağrısı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yetkilileri, eylemlerin ve demokratik mücadele yöntemlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, kamuoyunu kamu emekçilerinin haklı taleplerine destek vermeye çağırdı.