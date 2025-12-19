Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Genel Sekreter Reşat Yörük, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz ve gazeteci Serkan Aksüyek’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İzmir ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Buluşmada, basın ile sanayi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve iletişimin yerel kalkınmadaki önemi üzerinde duruldu.

İZBAŞ’ın üretim ve ihracat vizyonu paylaşıldı

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, ziyarette İzmir Serbest Bölgesi’nde yürütülen sürdürülebilir üretim, yüksek katma değerli yatırım ve ihracat odaklı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sevimli, sanayi ile toplum arasındaki bağın güçlenmesinde basının önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Basına teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevimli, misafirperverliklerinden dolayı İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve cemiyet yönetimine teşekkür etti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise güçlü bir ekonomi ve sağlıklı yatırım ortamının, özgür, bağımsız ve etik ilkelere bağlı bir basınla mümkün olabileceğini vurguladı. Gappi, basının kamuyu doğru bilgilendirme sorumluluğunun yatırım iklimine de doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Televizyon programına konuk oldu

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, ziyaretin ardından Dokuz Eylül TV’de yayımlanan “Yazı İşleri” programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.