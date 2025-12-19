İzmir’in Bornova ilçesinde makas atarak trafikte tehlikeli anlara neden olan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 17 bin TL’yi aşan idari para cezası uygulanırken, ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Sosyal medya görüntüleri incelemeye alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medyada yayımlanan ve kamuoyunda tepki çeken görüntüler üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde, Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeki 35 BZL 142 plakalı otomobilin art arda tehlikeli şerit değişiklikleri yaptığı belirlendi.

Sürücünün kimliği belirlendi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün O.G. (40) olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan sürücü, emniyette kendisine izletilen görüntüler sonrası ihlali kabul etti.

7 ayrı maddeden para cezası

O.G.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7 farklı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 17 bin 573 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Adli işlem başlatıldı

İdari yaptırımların yanı sıra O.G., sağlık kontrolü için ilgili kuruluşa sevk edildi. Sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi kapsamında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.