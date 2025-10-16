Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için düzenlediği ritim kursları büyük ilgi gördü. Başkan Görkem Duman, “Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın içinde yer almasını, üreterek mutlu olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Özel gereksinimli bireyler ritimle buluştu

Buca Belediyesi, Şirinyer’de bulunan Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi’nde özel gereksinimli bireylere yönelik ritim kursları düzenliyor. Kurslar, katılımcıların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, grup çalışmaları sayesinde sosyalleşmelerini de destekliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen dersler, hem kursiyerlerden hem de ailelerinden yoğun ilgi görüyor.

Müziğin evrensel diliyle engeller kalkıyor

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, ritim kurslarının özel gereksinimli bireyler için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın içine karışmalarını, üreterek mutlu olmalarını hedefliyoruz. Ritim kursları bu anlamda kursiyerlere pek çok şey katıyor. Paylaşmayı, iletişimi ve ekip ruhunu geliştiriyor. En önemlisi de hayata karşı pozitif bakış açısı kazandırarak yaşam sevinçlerini artırıyor. İşte bu bizim için en kıymetli kazanım.”

“Herkesin ulaşabilmesi çok güzel”

Kursiyer velilerinden Yusuf Koç, çocuğunun ritim kurslarına büyük bir heyecanla katıldığını belirterek, “Buraya gelmek için dakikaları sayıyor. Onun mutluluğu bize de yansıyor. Buranın merkezi bir noktada olması, ulaşımın kolaylığı bizim için çok büyük avantaj. Ücretsiz olması da büyük bir kolaylık, herkesin yararlanabilmesi çok güzel bir şey” dedi.

“Çocuklarımız mutlu, biz mutlu”

Bir diğer veli Döndü Aksungur ise Buca Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, “Normal hayatta bu çocuklar dışarıya çıkmakta zorlanıyor ama burada sosyalleşiyorlar, kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Biz de bu süreçte diğer ailelerle bir araya geliyoruz, manevi olarak da rahatlıyoruz. Çocuklarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.