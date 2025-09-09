Son Mühür/ Merve Turan - 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün yerel tohumlarından elde edilen sebze ve meyveler, mobil mutfakta usta şefler tarafından değerlendirildi. Kadın üreticiler ve farklı bölgelerden gelen 31 kooperatifin gıda ürünleri etkinliklere renk kattı.

Gastro EFEST’in açılış gününde Şef Zeynep Tankaş, “Hohlus” (salyangoz yemeği) ve patlıcanlı bulgur pilavı pişirdi. Ardından Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Sekreteri Yeşim Kopan ve akademisyen Berrin Taşkan, “Üretimin Dayanışma Gücü: Kooperatifler ve Kadın Emeği” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Ünlü şeflerden lezzetli tarifler ve söyleşiler

Karaot Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar ile akademisyen Barış Can Körükçü’nün “Yerel Tohumun Kimyası” başlıklı oturumuna Şef Ramazan Adsız, kuzu etli enginar yemeği ile eşlik etti. Şef Hazer Amani ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Zengin, “Gelenekten Geleceğe Gelişen Gastronomi” söyleşisinde görüşlerini paylaştı ve sahnede Gazpacho hazırladı.

Minik aşçılar sahnede

8 Eylül’de, Efes Selçuk Belediyesi Drama Kursu öğrencileri aşçı kostümleriyle sahneye çıkarak cupcake süsleme etkinliği yaptı. Aynı gün Yemek Araştırmacısı Müjde Tönbekici ve akademisyen İrfan Yıldız, “Geçmişten Günümüze Efes Selçuk Mutfağı” söyleşisinde kentin gastronomi mirasını anlattı. Şef Özkan Koçak’ın yöresel “Ördek Etli Topalak” yemeği de etkinliğe damga vurdu.

“Yerel mutfaklarımıza sahip çıkalım”

Festivalin kapanışında düzenlenen “Efes Selçuk Gastronomik Envanteri” söyleşisine Şef Hazer Amani ve Nalia Karadeniz Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tarakçı katıldı. Tarakçı, yöresel mutfakların markalaşmasının kültürel bir direniş olduğuna dikkat çekti.

Amani ise Türk mutfağının çok kültürlü yapısına vurgu yaparak, “Mutfak kültürümüzü doğru tanıtarak yurt dışında Türk restoranlarının sayısını ve kalitesini artırabiliriz. Belediyeler bu konuda büyük özveriyle çalışıyor” dedi.

Etkinliğin son oturumunda Şef Emrah Köksal Sezgin, yerel tohumlardan elde edilen sebze ve meyvelerle hazırladığı yemekle katılımcıların beğenisini kazandı.