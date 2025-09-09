Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Radyofarmasi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Meliha Ekinci’nin yürüttüğü “Radyoişaretli anti-TNF-α monoklonal antikor içeren nanopartiküler formülasyonların romatoid artrit tanısı amacıyla görüntüleme potansiyelinin in vivo çalışmalar ile değerlendirilmesi” başlıklı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Ekinci’yi tebrik ederek, “Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemiz, katma değer yaratacak nitelikte yenilikçi ve ihtiyaç odaklı Ar-Ge projeleri üretmeye devam ediyor” dedi.

Romatoid artritte erken tanının önemi

Doç. Dr. Meliha Ekinci, romatoid artritin (RA) erken ve yoğun tedavi edilmediğinde ilerleyici eklem yıkımı ve güçsüzlüğe yol açan kronik inflamatuar bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Erken tanının komplikasyonları önlemede kritik olduğunu belirten Ekinci, nükleer tıp tekniklerinin inflamatuar hastalıkların tanı ve takibinde uzun süredir kullanıldığını, özgül radyofarmasötiklerin ise tanı doğruluğunu artırmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Anti-TNF-α monoklonal antikorlarla hedefe yönelik yaklaşım

RA’nın patogenezinde TNF-α’nın merkezi rol oynadığını vurgulayan Ekinci, “Adalimumab ve golimumab gibi anti-TNF-α monoklonal antikorlar, yüksek özgüllük ve etkinlikleriyle klinik tedavide önemli avantajlar sağlıyor. Bu antikorların [99mTc]Tc ile işaretlenmesi, inflamasyon bölgelerinin daha seçici ve doğru şekilde görüntülenmesine imkân tanıyor” dedi.

Yerli ve milli radyofarmasötik geliştirilecek

Proje kapsamında, [99mTc]Tc ile işaretli, adalimumab ve golimumab içeren nanopartiküler yapıda iki yeni nanobiyoradyofarmasötik geliştirilecek. Ürünlerin etkinliği, hücre kültürü çalışmaları ile in vivo biyodağılım ve görüntüleme testleriyle değerlendirilecek.

Ekinci, “Nükleer tıpta radyofarmasötikler kullanılarak hedef dokulardaki fizyolojik değişiklikler erken dönemde tespit edilebiliyor. Bu proje ile RA’nın erken evre tanısına katkı sağlayacak yerli ve milli çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.