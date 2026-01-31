Son Mühür / İzmir Vali Yardımcısı ve eski Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç’un yeni görevleri netleşti. Tunç, bundan böyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT İzmir, Anadolu Ajansı ve İl Müftülüğü ile koordinasyonu sağlayacak. Ayrıca Basın İlan Kurumu, TOKİ ve İzmir’deki Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili iş ve işlemlerden de sorumlu olacak. Vali Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına bağlı birimlerdeki görevlerini de sürdürmeye devam edecek.

Daha önce siyasete de atılmıştı

İzmir siyasetinin tanınmış isimlerinden Tunç, geçmişte yerel seçim dönemlerinde dikkat çekmişti. 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarıyla görüşerek Karabağlar Belediye Başkan adaylığı iddialarıyla gündeme gelmiş, ancak Tunç iddiaları yalanlayarak herhangi bir partiden adaylık teklifi almadığını ve AK Parti’nin başarısı için sahada çalıştığını açıklamıştı.

CHP’ye ‘Damat ben olayım’ dediği öne sürülmüştü

Benzer iddialar 2024 yerel seçimleri öncesinde de medyada yer buldu. Kayseri Vali Yardımcılığı döneminde İzmir’deki hemşehri derneklerinin buluşmalarında CHP’li isimlerle bir araya gelen Tunç’un, “Karabağlar gelin, ona damat arıyoruz” sözleri üzerine “Ben olayım” dediği öne sürülmüştü. Sonrasında Cumhur İttifakı’nın AK Partili Karabağlar Belediye Başkan adayı olarak sahaya çıkmıştı. Aday olabilmek için İzmir Vali Yardımcılığı görevinden istifa eden AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç, görevine geri dönmüştü.