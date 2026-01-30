Ünlü sanatçı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Ekim ayında geçirdiği ani rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan ve o tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören sanatçıdan akşam saatlerinde üzücü haber geldi. Doktorların ve sağlık ekiplerinin aylardır süren çabası ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Vefat haberinin duyulmasıyla birlikte sanatçının sevenleri hastaneye akın ederken sosyal medyada taziye mesajları paylaşılmaya başlandı. Arama motorlarında ise sanatçının ölüm sebebi ve hastalık geçmişi en çok sorgulanan konular arasına girdi. Peki, Fatih Ürek hasta mıydı, kaç yaşındaydı? İşte detaylar.

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan son dakika açıklamasıyla Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği kesinleşti. 30 Ocak akşamı yapılan açıklamada, sanatçının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Uzun süredir bilinci kapalı şekilde makinelere bağlı olarak yaşayan Ürek, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının vefatı, başta ailesi olmak üzere sanat camiasında üzüntüyle karşılandı. Hastane önünde toplanan kalabalık ve yakın dostları, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

FATİH ÜREK NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcının ölüm sebebi, geçirdiği kalp krizi ve buna bağlı olarak gelişen komplikasyonlar olarak açıklandı. Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitine göre sanatçının kalbi durdu. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi çalışmayan Ürek, yapılan kalp masajı ve elektroşok müdahaleleriyle hayata döndürülerek hastaneye sevk edildi. Ancak beynin uzun süre oksijensiz kalması ve kalp kaslarının gördüğü hasar nedeniyle durumu ciddiyetini korudu.

FATİH ÜREK HASTA MIYDI?

Ürek, 15 Ekim'de kalp krizi geçirdi. Ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bu süreçte sanatçının sağlık durumu hakkında zaman zaman iyileşme belirtileri gözlense de hayati tehlikesi hiç geçmedi. Doktorlar, sanatçının vücudunun tedaviye beklenen yanıtı vermediğini ve organ yetmezliği sürecinin başladığını ifade etti. Yoğun bakım sürecinde uyutulan ve solunum cihazına bağlı kalan Fatih Ürek, verdiği uzun yaşam mücadelesini 30 Ocak itibarıyla kaybetti.