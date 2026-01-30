İzmir'in ulaşım ağını kökten değiştirmesi hedeflenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla finanse edilen devasa projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Metrelerce uzunluktaki tünel kazılarında sona gelinmesiyle birlikte Şirinyer İstasyonu'nda Tünel Açma Makinesi (TBM) yeryüzüne ulaştı. Projenin fiziki ilerlemesinde yüzde 50'ye yaklaşılırken, hattın hizmete alınacağı tarihe ilişkin beklenen açıklama yapıldı.

YERİN ALTINDAKİ ZORLU MESAİDE SONA GELİNDİ

Çamlıkule'den yola çıkan dev makine Üçyol yönüne doğru ilerleyişini tamamladı. Tünel açma makinesinin son darbesiyle birlikte hattın kaba inşaatında önemli bir aşama geride kaldı. Nisan 2024'te yüzde 2 seviyelerinde olan ilerleme hızı, yoğun mesai harcanarak yüzde 47 bandına taşındı. Toplamda 20 kilometreyi bulan tünel kazılarının bitmesiyle birlikte projede gözler üstyapı ve elektromekanik işlemlere çevrildi.

'İZMİR TARİHİNDE YAPILMIŞ EN BÜYÜK YATIRIM'

Şirinyer İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin mali ve teknik büyüklüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bugün İzmir için güzel günlerden biri. Bu proje, İzmir tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek bütçeli yatırımdır. Üçyol'dan Buca'ya uzanan 13,5 kilometrelik hat olarak planlanarak başlandı. Göreve geldikten sonra hattın Buca'dan Fuar İzmir'e uzatılmasına karar verdik. Bu kapsamda 4 kilometrenin üzerinde yeni bölüm için çalışmalar başlatıldı. Böylece toplamda 17,8 kilometrelik bir metro hattı inşa ediyoruz.'

MERAKLA BEKLENEN AÇILIŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Vatandaşların en çok merak ettiği konu olan 'Ne zaman bitecek?' sorusu da yanıt buldu. Tünel işlerinin ardından elektromekanik ve ince işçiliklere geçileceği belirtilirken, hatta çalışacak tam otomatik sürücüsüz trenler için de takvim işliyor. Başkan Tugay, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

'Hat, iki etap halinde çalışmaya başlayacak. Ama ilk etabın 2027 yılı içinde hizmet vermesini öngörüyoruz. Şu ana kadar çalışmalar planlandığı şekilde ilerledi.'

Tugay ayrıca 108 adet yeni tren alımı için Haziran ayında ihaleye çıkacaklarını belirterek, '2026 yılının sonunda Fuar İzmir-Buca arasındaki tünel kazıları da tamamen tamamlanmış olacak. Bu yılın sonunda metro hattındaki tüm tünel kazılarını bitirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

GÜZERGAH UZUYOR: YENİ ROTA FUAR İZMİR

Projede yapılan revizyonla birlikte hattın sadece Buca ile sınırlı kalmayıp Fuar İzmir bölgesine kadar uzanacağı kesinleşti. Tünel kazılarını tamamlayan makineler şimdi bu yeni rota için yer altına inecek. Gaziemir aksına kadar ulaşacak olan metro hattı sayesinde ESBAŞ çalışanları ve fuar ziyaretçileri için de ulaşım kolaylaşacak. Toplam istasyon sayısı 14'e çıkarken, Buca'nın en uzak noktası Çamlıkule ile körfez arasındaki yolculuk süresi 20 dakikanın altına inecek.