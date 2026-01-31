Son Mühür- AK Parti Buca Belediyesi Meclis Üyesi Veli Balyemez, Kosova Parkı’ndaki kaykay parkında yağışlar sonrası oluşan su birikintileri üzerinden Buca Belediyesi’ne sert eleştiriler yöneltti.

Parkta drenaj eksikliği bulunduğunu savunan Balyemez, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yaşanabilecek olası bir kazanın sorumluluğunun belediyeye ait olacağını söyledi.

Balyemez, 26 Nisan 2025’te Kosova Parkı’na ilişkin bir video çektiklerini hatırlatarak, kaykay parkının altında drenaj çalışması yapılmadığını ve bu nedenle yağmur yağdığında alanın tamamen suyla dolduğunu ifade etti. Durumun ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Balyemez, “Buraya bir can düşse bunun hesabını kim verecek?” diyerek belediyeyi göreve çağırdı.



AK Partili Balyemez açıklamasında, “ 2025 nisan ayında kosava parkında bucalı hemşehrilerimizi bilgilendirmek için bir video çekmiştik sonra bu konuyu buca belediyesi meclisine taşıyıp soru önergesi haline getirdim. Bu parkın yapımında buca belediyesi araç gereç ve emekçileri neden çalıştırılmış burayı yapan fikret bardak kimdir? Drenajları yapılmadan burayı hangi mühendis teslim almıştır. Burası kaça mal olmuştur? Lakin görüldüğü üzere kentimize yağan yağmur sonucu kay kay parkı su dolmuş bir çocuk düşse ölse hesabını kim verecek sayın görkem duman. Allah akıl fikir vermiş düşünüp tutup öğüt alasınız diye lakin siz tuttuğunuzu yutuyorsunuz. Buraya bir güvenlik önlemi dahi alamıyorsanız bu işide biz yapacaksak size ne ihtiyaç var. Yandaşa peşkeş çekip verdiğiniz parkın hali ortada yazıklar olsun” dedi