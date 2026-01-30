Ekonomide sıkışan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için beklenen adım geldi. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle KOBİ’lere yönelik 30 milyar liralık refinansman paketi resmen hayata geçirildi. Dokuz bankanın katılımıyla uygulanacak paketle, özellikle imalatçı işletmelerin finansman yükünün hafifletilmesi ve nakit akışlarının rahatlatılması hedefleniyor.

Sürecin sinyalini daha önce Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan vermişti. Arslan, yeni desteklerin gün içinde açıklanacağını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız İstanbul’a gelecek, Bankalar Birliğimizde KOBİ’lere yönelik destek programını açıklamış olacağız” demişti.

6 ay ana para yok, 10 milyon lira kefalet

KOSGEB öncülüğünde; KGF ve Türkiye Bankalar Birliği iş birliğiyle hazırlanan refinansman paketi kapsamında KOBİ’lere 6 ay ana para ödemesiz kredi imkânı sunuluyor. Programda KOBİ başına kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlendi. Toplamda 37 milyar lirayı aşan bir finansman hacmi oluşturulurken, 30 milyar liralık kısmı KGF tarafından teminat altına alınacak.

Bakan Kacır: Yapılandırma değil, destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, paketin ayrıntılarını açıklarken, uygulamanın bir borç yapılandırması olmadığının altını çizdi. Kacır, “KOBİ'lere 10 milyon lira kefalet üst limiti sağlanacak. Bu bir yapılandırma değil, işletmelerin kredi risk primleri etkilenmeyecek. Toplamda 37 milyar liradan fazla kaynak sağlanmış olacak, 30 milyar liralık kısmına kefalet sağlanacak. İstihdamı koruyan KOBİ'lere geçtiğimiz yıl çalışan başına aylık 2 bin 500 TL destek sağladık. Bu yıl destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Böylelikle 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz” dedi.

Bankalar birliği: Nefes aldıracak

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, paketin mevcut ekonomik koşullarda kritik bir rol oynayacağını vurgulayarak, “Refinansman paketi bugünün koşullarında KOBİ'lere nefes olacak” ifadelerini kullandı.

KGF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise destek paketinin özellikle üretim yapan işletmelere odaklandığını belirterek, “İmalatçı KOBİ'lerin mevcut finansman yüklerini daha rahat yöneteceği bir refinansman paketini hayata geçirdik” açıklamasında bulundu.