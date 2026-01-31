Son Mühür / İzmir’de günlerdir etkili olan sağanak yağış, kent genelinde altyapı sorunlarını gün yüzüne çıkararak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bozuk yollar ve çöken asfalt parçaları sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturdu.

Görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi

Özellikle Alsancak’taki Mimarlık Merkezi önünde kaydedilen ve yol sorunlarını açıkça gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Konuyla ilgili AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Mimarlık Merkezi önünde görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İnan, “Hükümet suçlu…” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.