Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini 29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncelledi. Kamuoyuna duyurulan yeni listede, et ürünlerinden baharatlara, bitkisel yağlardan hazır yemeklere kadar pek çok kalemde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Özellikle "tek tırnaklı eti" kullanımı ve gıdalarda yasaklı boya maddelerinin tespiti, denetimlerin vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara ve Sakarya'da et ürünlerinde skandal: Tek tırnaklı eti tespiti

Bakanlığın açıkladığı verilerde en dikkat çekici ihlaller et ve et ürünleri grubunda yaşandı. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren Anksan Besicilik Gıda firmasına ait "Anket" markalı pişmiş dana döner içerisinde "tek tırnaklı eti" tespit edildiği duyuruldu. Benzer bir skandal ise Sakarya'nın Akyazı ilçesinde patlak verdi. Kartal Et ve Et Mamülleri tarafından "Burhan Güvenal" markasıyla piyasaya sürülen dana sucuk ürünlerinde de yine tek tırnaklı eti kullanımı saptandı. Bu durum, temel gıda maddelerinde tüketici yanıltmasının ulaştığı boyutları kanıtlar nitelikte.

Baharat dünyasında "Boya" tehlikesi: Antalya, maraş ve antep mercek altında

Gıda güvenliğini tehdit eden bir diğer önemli başlık ise baharatlar, çeşni vericiler ve soslar grubunda görüldü. Antalya Kepez'de Hertat Gıda, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda Öz Kozanoğlu, Gaziantep İslahiye'de Ömer Korkmaz ve Nizip'te Cafer Sayar isimli işletmelerin ürettiği sumak ve kırmızı pul biber örneklerinde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddeleri tespit edildi. Tüketicilerin yemeklerine lezzet katmak için kullandığı bu ürünlerin, kimyasal boyalarla manipüle edilmesi Bakanlık kayıtlarına "uygunsuzluk" olarak geçti.

Ege’den zeytinyağı uyarısı: Manisa’da tağşişli üretim

Listenin bitkisel yağlar kategorisinde ise Manisa Akhisar merkezli bir işletme ön plana çıktı. Karasu Ticaret (Cemal Karasu) tarafından "Şirince Tat" markasıyla satışa sunulan soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı ürünlerinde, gıdada kullanımına izin verilmeyen yabancı boya maddesi saptandı. Zeytinyağı gibi sağlıkla özdeşleşen bir üründe dahi yapılan bu tağşiş, Bakanlığın denetim ağının ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, vatandaşları şüpheli görülen ürünleri Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri konusunda uyarmaya devam ediyor.