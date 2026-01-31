Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çocukların sosyal ve kültürel yaşama katılımını destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Düzenlenen sinema etkinliği kapsamında, bazı çocuklar hayatlarında ilk kez sinema perdesiyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal yardımlar sinema keyfiyle buluştu

Seferihisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar, keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Agora AVM’de bulunan Agora Sinemaları iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, çocukların sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi hedefledi.

Büyük perdeyle ilk tanışma unutulmaz anlara sahne oldu

Etkinlik kapsamında sinema salonuna giren çocuklardan bazıları, ilk kez büyük perdede film izlemenin heyecanını yaşadı.

Sinema salonunda yaşanan mutluluk ve coşku dolu anlar, hem çocuklar hem de görevliler için unutulmaz görüntüler oluşturdu.

Film sonrası paylaşım ve dayanışma

Film gösteriminin ardından çocuklar birlikte yemek yiyerek paylaşım ve dayanışma duygusunu pekiştirdi. Gün boyu neşe dolu vakit geçiren çocuklar, etkinlik sonunda güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildi.

Başkan Yetişkin: “Fırsat eşitliği sosyal belediyeciliğin temelidir”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal belediyeciliğin fırsat eşitliğiyle anlam kazandığını vurguladı. Başkan Yetişkin, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal belediyecilik, çocukların hayatına dokunabildiğiniz anlarda gerçek anlamını bulur. Bugün bazı çocuklarımız ilk kez sinemayla tanıştı.

Gözlerindeki heyecan, bu çalışmaların neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor. Seferihisar’da her çocuğun sosyal hayata eşit şekilde katılabilmesi için çalışıyoruz.”

“Mutlu çocuklar, umutlu bir kent demektir”

Çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Yetişkin, “Çocukların kendini ait hissettiği ve mutlu olduğu bir kent, geleceğe çok daha umutla bakar” dedi.

Kapsayıcı ve dayanışmacı belediyecilik anlayışı sürüyor

Seferihisar Belediyesi, çocukların sosyal hayata katılımını güçlendiren, dayanışmayı artıran ve kentte kapsayıcı bir yaşam anlayışını merkeze alan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.