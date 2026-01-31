Son Mühür / Urla Demircili Koyu’nda daha önce tartışmalara yol açan gemi sökümü girişiminin ardından, bölgedeki çevre örgütleri ve yerel yönetimler yeni bir alarma geçti. Çeşme Çevre Derneği, Çeşme Kent Konseyi ve Akköy Derneği ortak açıklamayla, Demircili Ada Koyu’na çekilen hurda geminin sökümüne kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan saha toplantısı iptal edilmiş olsa da, bölgedeki hukuksuz gemi söküm faaliyeti tüm tehlikesiyle sürüyor. Yetkililer ve sivil toplum kuruluşları, kıyıya çekilen geminin herhangi bir hukuki süreç işletilmeden Demircili’ye taşınmasının Kıyı Kanunu, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği başta olmak üzere tüm ilgili mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

Heyet yerinde incelemelerde bulundu

Bugün alanda bir araya gelen geniş heyet, geminin kıyıya çekilmesinin yarattığı çevresel riskleri yerinde inceledi. Heyette Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Altınköy Koyunu Koruma Derneği Başkanı Aygül Ordu, Akköy Derneği temsilcileri ve bölgedeki birçok sivil toplum kuruluşu ile çevre gönüllüsü yer aldı. İncelemeler, geminin her dalgada denize ve kıyıya pas, ağır metal kalıntıları, toksik boya parçacıkları ve kimyasal sızıntı bıraktığını ortaya koydu. Bu durumun sadece deniz canlılarını değil, Demircili’nin birinci derece arkeolojik SİT alanı ve İon antik limanı gibi doğal ve tarihi değerlerini de tehdit ettiği vurgulandı.

Başkan Balkan: İzin verilmeyecek!

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, alandaki gözlemler sonrası yaptığı açıklamada, geminin Demircili’de parçalanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Balkan, geminin derhal Aliağa’daki resmi gemi söküm tesislerine gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Açıklama, bölge halkı ve çevre örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye, konuyu hem idari hem hukuki açıdan yakından takip ediyor ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyonu sürdürüyor.

Yarın protesto eylemi yapılacak

Çeşme, Urla ve çevre köylerdeki çevre örgütleri, hurda geminin kaldırılması ve benzer girişimlerin tekrarlanmaması için ortak bir karar aldı. STK’lar, gemi kaldırılana kadar her Pazar saat 13.00’te Demircili Koyu’nda protesto eylemleri gerçekleştirecek. Protestoların amacı, kamuoyu baskısını artırmak, hukuki sürecin hızlanmasını sağlamak ve kıyıların halkın olduğunu göstermek olarak açıklandı.