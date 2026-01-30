Türkiye’nin en enerjik ve renkli sahne isimlerinden biri olan Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır devam eden yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti. 15 Ekim tarihinden bu yana tıbbi gözetim altında tutulan ve yoğun bakım ünitesinde yaşam destek ünitelerine bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan usta sanatçı, 59 yaşında aramızdan ayrıldı.

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili endişe verici süreç, geçtiğimiz 15 Ekim sabahı ikametinde kahvaltı yaptığı esnada aniden fenalaşmasıyla başladı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı için zamanla yarış o anlarda başladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sırasında kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca işlevini yitirdiği öğrenilen Ürek, sağlık ekiplerinin yoğun ve profesyonel çabaları sonucunda mucizevi bir şekilde hayata döndürülerek acil servise sevk edilmişti.

Yoğun bakımdaki 100 günlük yaşam savaşı

Hastaneye kaldırıldığı andan itibaren durumu ciddiyetini koruyan Fatih Ürek, yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alınmıştı. Doktorların ve uzman sağlık personelinin sanatçıyı sağlığına kavuşturmak adına yürüttüğü titiz çalışmalar, yaklaşık 100 gün boyunca kesintisiz devam etti. Ancak kalp krizinin vücutta bıraktığı hasarlar ve uzun süren tedavi süreci sonucunda, 59 yaşındaki usta ismin bedeni daha fazla direnç gösteremedi.

Sanat camiası ve sevenleri hastaneye koştu

Acı haberin duyulmasıyla birlikte, Fatih Ürek’in yakın dostları, aile fertleri ve müzik dünyasından pek çok isim sanatçının tedavi gördüğü hastaneye akın etti. Hastane koridorlarında büyük bir üzüntü hakim olurken, sosyal medya üzerinden de binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla milyonların gönlünde taht kuran Ürek, ardında unutulmaz eserler ve büyük bir boşluk bırakarak ebediyete intikal etti.

