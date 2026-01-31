İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Mavişehir Tay Park içerisinde yer alan At Manej Alanı, çocuklara yönelik düzenlenen at gezintileri ve sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. 25 x 50 metre ölçülerine sahip alan, Türkiye’de üzeri kapalı en büyük manej alanı olma özelliğini taşıyor.

Belirli yaş grubundaki çocuklara ponny atlarla gezinti

At Manej Alanı’nda, 3-13 yaş arası çocuklara yönelik, en fazla 50 kilogram ağırlık sınırı kapsamında ponny atlarla gezinti yaptırılıyor. Gezintiler, alan içerisinde görev yapan at antrenörleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla çocuklara hayvan sevgisinin kazandırılması ve temel at biniş eğitiminin verilmesi amaçlanıyor.

Tesiste farklı hayvan türleri de yer alıyor

At Manej Alanı’nda at gezintisinin yanı sıra Kamerun koyunu, cüce keçi, Beç tavuğu, farklı tavuk ırkları, tavşan, güvercin ve sürüngenler barınağı bulunuyor. Çocukların bu hayvanlarla temas kurması sağlanarak doğayla iç içe vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Çalışma saatleri sezona göre değişiyor

At Manej Alanı’nın çalışma saatleri kış ve yaz sezonuna göre farklılık gösteriyor.

Kış sezonunda 10:00 – 12:00 ile 13:00 – 16:30 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Yaz sezonunda ise 10:00 – 12:00 ve 13:00 – 19:30 saatleri arasında açık bulunuyor.

Tesis, pazartesi günleri kapalı oluyor.

Hafta içi atla terapi çalışmaları yapılıyor

Hafta içi günlerde At Manej Alanı’nda otizmli çocuklara yönelik atla terapi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle terapi günlerinde at gezintileri sınırlı sayıda gerçekleştiriliyor. Okul gruplarının alandan yararlanabilmesi için önceden randevu alması gerekiyor.

At Manej Alanı’na ESHOT ile ulaşım nasıl sağlanıyor

Karşıyaka Mavişehir’de bulunan Tay Park’a ilçe içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım mümkün. ESHOT ile gitmek isteyenlerin Flamingo Sitesi durağında inmesi gerekiyor. Duraktan kısa bir yürüyüş sonrası park içindeki yönlendirmeler takip edilerek At Manej Alanı’na ulaşılıyor. Flamingo Sitesi durağından geçen ESHOT hatları 121, 777 ve 821 olarak belirtiliyor.

Ziyaretçiler yönlendirmeleri takip ediyor

Tay Park’a gelen ziyaretçiler, park içerisinde yer alan tabelalar sayesinde At Manej Alanı’na kolaylıkla ulaşabiliyor. Alan, özellikle hafta sonları ailelerin ilgisini çekiyor ve çocuklar için farklı bir deneyim sunuyor.