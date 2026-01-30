Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen İzmir Kahveciler Odası seçimlerinde, mevcut başkan İsmail Hakkı Kırdı’ya 160 oy fark atarak önemli bir başarıya imza atan ve odanın seçilen ilk kadın başkanı olan Başkan Adayı Jale Büyükdemir, seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jale Büyükdemir: Asıl usulsüzlüğü İsmail Hakkı Kırdı ve yönetimi yapıyor

En yakın rakibine 160 oy atarak, kazandığı seçimlerin teknik bir yanlışlıktan dolayı iptal edilmesi kararını eleştiren ve seçim günü yaşananları anlatan Jale Büyükdemir, kendisine karşı kamuoyunda bir algı yaratıldığını vurgulayarak, İsmail Hakkı Kırdı ile ekibinin usulsüzlük yaptığının altını çizerek, “Kongremiz geç açıldı, çünkü salon hakimiyeti İsmail Hakkı Kırdı’nın elindeydi. Bu süreç başladı bark vizyon sistemi kuruldu, süreç uzadı yayıldı, konuşmalar gecikti divana listeler verildi. Kongre açılımı yapıldı.

Sandıklara çok geç gidildi insanlar işlerini güçlerini bırakıp geldiler oraya bunları kendileri sağladılar bunu özellikle yaptılar. Çünkü iş yerlerinden izin alıp gelmişlerdi. Beşte sandıklar kapatıldı. Sonuç belli seçimizi biz kazandık. İptal etme gerekçesi olarak ilk önce kavgayı öne sürdüler, ancak böyle bir şey yaşanmadı yedek listeden bir eksik varmış oradan seçim tekrarını istediler ve kabul edildi. Biz il seçim kuruluna itirazımı gerçekleştirdik ancak ret edildi. Seçim sonucunu değiştirebilecek hiçbir etken yok sadece teknik bir yanlışlık var.

Listelerimiz divandan geçiyor ancak genel kurulda divandan onay geldi. Benim zoruma giden şey bana karşı oluşturulan ‘usulsüzlük yaptılar’ iddiasıdır. Toplumda şu an bana karşı bir algı yaratılmaya çalışılıyor, ben yanlış bir şey yapmadım. Hatta karşı listede sadece ismi görülsün diye kahvesini kapatan bir isim var. İsmail Hakkı Kırdı kimsenin rızasını almadan liste yapıyor. Benim listemde Sema Hanım var, aynı şekilde karşı listede de var rıza alınmadan yazılmış. Bunlara neden ses çıkarılmıyor? Asıl usulsüzlüğü İsmail Hakkı Kırdı ve yönetimi yapıyor.” diye konuştu.

“Böylesine aciz karalama kampanyası yapan, yaptıranlara ise tek mesajım bu yalan ve iftiradan size ekmek çıkmaz”

Ayrıca, bazı sosyal medya hesapları üzerinden aleyhine yürüten dezenformasyon kampanyaları ile ilgili yasal süreç başlatacaklarını da söyleyen Jale Büyükdemir, tek siyaset anlayışının esnafın çıkarını korumak olduğunu belirterek, “Son günlerde özellikle sosyal medyada belli şahıslar tarafından şahsıma yönelik çok ciddi bir dezenformasyon, karalama ve iftira atma çabası var. Bunların hepsini görüyor, kayıt altına alıyoruz. Avukatımız aracılığıyla bu mesnetsiz iftira ve karalama yapan kişilerle ilgili yasal süreci bugün itibariyle başlattık. Hukuk önünde hepsiyle tek tek hesaplaşacağız. Öyle çamur at izi kalsın yok. İddiaları neyse ispat etmek zorundalar.

Kaldı ki onlara bu iftiraları yazdıran ağababaları iş hukuk düzlemine gelince zaten bu şahısları yalnız bırakacaklar. Siyasetin de seçimin de bir ahlakı olmalı diye düşünüyorum ama her düşündüğümde kaybetme ve çaresizlik psikolojisine bürünenler yeni ayak oyunları ve iftiralarla karşımıza çıkıyorlar. Bir başka çirkin algı çalışması ise şahsımı belli bir partiye yakın siyasi güçle hareket ediyormuş izlenimi vermeleri. Buradan bir kere daha üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki Jale Büyükdemir olarak benim tek siyaset anlayışım var o da ‘Esnafımızın çıkarını korumaktır.’ Kaldı ki ben de ekibim de herkesin gözü önünde olan insanlarız. Böylesine aciz karalama kampanyası yapan, yaptıranlara ise tek mesajım bu yalan ve iftiradan size ekmek çıkmaz.” dedi.

“Esnaf bir değişim istiyor, tabela başkanlığı istemiyor”

Öte yandan, kahveci esnafının değişim istediğini aktaran ve seçimleri kazandığında gerçekleştireceği projelerden bahseden Büyükdemirci, özellikle esnafın belini büken katı atık bedelleri ile ilgili mücadele edeceklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Esnaf bir değişim istiyor, tabela başkanlığı istemiyor, kapalı kapılar ardında yönetilen bir yönetim istemiyor. Şeffaf yönetime döneceğiz. Esnafın burada tepkileri çok. Biz şeffaf yönetime geçeceğiz. Ben çekirdekten geliyorum, esnafın sorunlarını ve dertlerini biliyoruz. Önce evimizi alacağız, sonrasında projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu esnaf artık değişim istiyor bunu herkes bilmeli. Biz hep ayrıştırıldık kahveci esnafı olarak hiçbir zaman bir araya gelemedik. Kapalı kapılar ardında yönetildi orası, biz kocaman bir aile olmalıyız oda bizim evimiz olmalıdır.

Esnaf yorgun çünkü biz hizmet sektörüz, ben esnafın birlikteliğini sağlayacak lokallerimizin olmasını istiyorum. Lokaller kurmak istiyorum. Esnafın ailesi ile gidebileceği lokallerimizin olmasını istiyorum. Katı atık bedelleri ile ilgili yıllardır şovlar yapılıyor ancak belediyelere gidilmiyor. Katı atık bedelleri kaldırılamaz ancak düşürülebilir. Türkiye’de en pahalı suyu İzmir kullanıyor. Bizim hammaddemiz su, bu nedenle katı atık bedellerinin oranlarının ayarlanması için gerekirse tüm belediyelerin kapılarında yatacağım. Bizim hammaddemiz su bunun oranlarının ayarlanması gerekiyor. Bu rakamlar çok ağır kesinlikle güncellenmesi gerekiyor. Bizim eskiden su faturasında indirimimiz vardı. Şu an indirim yok yani bize verilen haklar gitti ancak koltuğunda oturanlar hiçbir şey yapmıyor.

Biz çalışmaya geliyoruz. Hastanelerde öncelik istiyoruz çünkü biz gün içinde çok fazla insanla muhatap oluyoruz ilk olarak özel hastanelerde indirim için görüşmeler yapıp, çalışacağız. Biz esnaflıkta şunu biliriz, esnaf iyi günde de kötü günde de yanında olandır. Her bölgede düğün salonlarıyla anlaşma yapacağız, belediyeler ile anlaşma yapacağız, esnaflarımıza kolaylık sağlayacağız. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri istihdam ve insan kaynaklarıdır. Ben istiyorum ki esnaf elemana ihtiyaç duyduğunda bize müracaat etsin bu konuda İŞKUR ile bir işbirliği yapmayı düşünüyoruz, bu da projelerimizin arasında var. Ayrıca, durumu olmayan esnaflarımızın çocuklarına da burs verme planımız var."

"Herkes sandığına ve odasına sahip çıksın"

Son olarak, tekrarlanacak seçimlerin öncesinde kahveci esnafına seslenen Jale Büyükdemir, "Öncelikle ilk önce birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma ve esnaflara teşekkür ediyorum. Herkes sandığına ve odasına sahip çıksın. Biz bu odayı esnafın evi yapmaya gerekiyor. Bir olalım, birlikten güç ve kuvvet doğar.” diyerek, sözlerini noktaladı.