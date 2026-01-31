Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, Salı günü gerçekleşecek genel kurul öncesinde gerçekleştirdiği projelerinden ve seçim çalışmaları sırasında esnafın kendisine yönelik geri dönüşlerinden bahsederek, önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Sırtı: Esnaflardan güzel geri dönüş alıyoruz

Salı günü gerçekleşecek seçimlerin öncesinde gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretlerinde geri dönüşlerin pozitif ve olumlu olduğunun altını çizen İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, esnaf için var gücüyle çalıştığını belirterek, “Esnaflardan geri dönüş gayet güzel. Biz dört yıldır esnafımız ile var gücümüzle çalıştık. Ekmek zamlarını zamanında aldık, şu an Türkiye genelinde İzmir ilk sırada. Biz göreve geldiğimizde ilk sıkıntımız sahada başkan yoktu, fırıncı esnafı paramparçaydı.” diye konuştu.

“Hem esnafımızı hem vatandaşlarımızı düşünerek doğru işler yapmaya çalışıyoruz”

Son olarak, başkanlık sürecinde her daim esnafın sorunlarını çözmek için yoğun bir açlışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sırtı, esnafı ve vatandaşları düşünerek doğru işler yapmaya çalıştıklarını aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Üyemiz olsun olmasın esnafımıza yardımcı olmaya çalıştık. 30 ilçedeki bütün fırıncılarımızı ziyaret ettik ve hepsini tek çatı altında topladık. Ruhsatlarla ilgili sıkıntılar vardı bununla ilgili çözümlerimizi hızlıca gerçekleştirdik. Bizim için en önemli şey ekmek zamlarının geç alınmasıydı biz onun önüne geçtik İzmir şu an ilk sıralarda bu konuda hem esnafımızı hem vatandaşlarımızı düşünerek doğru işler yapmaya çalışıyoruz. “