Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, şiddetli yağışların ardından ilçede yaşanan su baskınlarına karşı tüm ekipleriyle seferber oldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile birlikte selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Selden etkilenen mahallelerde çalışmalar incelendi

Başkan Eşki ve İl Başkanı Güç, Cuma gecesinden bu yana devam eden müdahale sürecine ilişkin bilgi almak üzere CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve ilgili birim müdürleriyle birlikte sahaya çıktı. İncelemelerde, Bornova Belediyesi ile İZSU ekiplerinin koordineli şekilde sürdürdüğü çalışmalar ele alındı.

Çamdibi’nde temizlik ve su tahliye çalışmaları sürüyor

Manda Çayı’nın taşması sonucu sular altında kalan Çamdibi bölgesindeki Rafetpaşa, Yeşilova ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde yürütülen temizlik ve tahliye çalışmaları yerinde incelendi. Vatandaşlarla birebir görüşen Eşki ve Güç, yaşanan sorunları dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sanayi sitelerinde esnafın talepleri dinlendi

Taşkından etkilenen 2. ve 3. Sanayi Siteleri’nde de incelemelerde bulunan heyet, sel nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafla bir araya geldi.

Pınarbaşı bölgesinde ise gece boyunca sürdürülen çalışmaların gündüz saatlerinde de aralıksız devam ettiği belirtildi.

“Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetin ilk anından itibaren sahada olduklarını vurgulayarak,

“Geceden bu yana tüm imkânlarımızla yurttaşlarımızın yanındayız. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

CHP’den dayanışma ve iş birliği mesajı

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise kriz anlarında yerel yönetimlerin sorumluluk aldığını belirterek, “Yerel yönetimlerimizle birlikte sahadayız. CHP’li belediyeler, çözüm üreten ve sorumluluk alan bir anlayışla hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

Benzer afetler için önlem vurgusu

Eşki ve Güç, benzer sorunların yeniden yaşanmaması adına devletin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayarak, sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.