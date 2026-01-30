Batı Karadeniz bölgesinin önemli merkezlerinden biri olan Bolu, akşam saatlerinde meydana gelen yer sarsıntısıyla hareketli dakikalar yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, şehir merkezinde hissedilen bir deprem kaydedildi. Sarsıntının duyulmasıyla birlikte vatandaşlar kısa süreli bir tedirginlik yaşarken, ilgili birimler depremin hemen ardından bölgedeki durumu yakından takip etmeye başladı.

Sarsıntının merkez üssü ve teknik verileri açıklandı

AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan teknik analizler sonucunda, sarsıntının saat 20.38 sularında gerçekleştiği belirlendi. Kaydedilen verilere göre, yerin yaklaşık olarak 7,92 kilometre derinliğinde oluşan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntının yer yüzeyine yakın bir noktada meydana gelmiş olması, etkisinin şehir merkezinde ve çevre köylerde daha net bir şekilde hissedilmesine neden oldu.

Bölgedeki son durum: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor

Depremin hissedilmesinin ardından Bolu Valiliği ve yerel yönetim birimleri hızlı bir saha taraması gerçekleştirdi. İlk bilgilere göre, şehirde hayatın normal akışında devam ettiği ve deprem kaynaklı herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı duyuruldu. Yetkili makamlardan yapılan açıklamalarda, sarsıntı sonrası hastanelere veya acil çağrı merkezlerine intikal eden ciddi bir hasar ihbarının bulunmadığı vurgulandı. Bolu halkına geçmiş olsun dileklerini ileten yetkililer, deprem gerçeğine karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.