Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde, çevre kirliliğini önlemek ve temizlik bilincini artırmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. İlçe genelinde yere çöp atanlara ve çöp konteyneri dışında atık bırakanlara cezai işlem uygulanacak.

Kameralı Denetim Başlıyor

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde oluşturulacak çevre zabıtası ekipleri, kameralı sistemler ve saha denetimleriyle kent genelinde gözetim yapacak.

Açıklamada, “Yere çöp atanlar ile çöp konteynerleri boş olmasına rağmen çöplerini konteyner dışına bırakanlar tespit edilerek, Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Temiz bir Artuklu hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Yeni uygulamayla birlikte Artuklu’da çevre kirliliğinin azaltılması ve temiz bir şehir bilincinin oluşturulması hedefleniyor.