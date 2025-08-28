Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, ameliyat edilmediği gerekçesiyle mahkemeye başvuran hastaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ameliyatın iddia edildiği gibi “bıçak parası” nedeniyle değil, ameliyathanede kullanılan kule cihazındaki teknik arıza yüzünden ertelendiği vurgulandı.

Hastaya bilgilendirme yapıldı

Üniversite yönetimi, arıza sonrası hastanın Hasta Hakları Birimi’ne dilekçe ile başvurduğunu, hem başhekimlik hem de ilgili hekim tarafından süreç hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Hastanın başvurusu kayıt altına alınırken, cihazın onarımı tamamlandığında ameliyatın yeniden planlanacağı kendisine iletildi.

Onarım süreci sürüyor

Cihaz arızasına ilişkin tutanakların hazırlandığını belirten hastane yönetimi, bakım ve onarım çalışmalarının ivedilikle yürütüldüğünü, sürecin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Açıklamada, “Hastamızın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için süreç boyunca her türlü destek sağlanmaktadır” denilerek, kasten mağduriyet yaratıldığı veya “bıçak parası” talep edildiği iddialar reddedildi.