Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarımsal üretim kapasitesini artıran GAP, 1977’de başlayan ve 1989’daki Master Plan ile kapsamı genişletilen çok yönlü bir kalkınma projesi olarak öne çıkıyor. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan proje, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 10’unu, nüfusun ise yüzde 9,7’sini kapsıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, bölgenin pamuk, kırmızı mercimek, buğday ve mısır üretiminde ülke genelindeki önemli payını hatırlatarak, 1,1 milyon hektarlık planlı sulama alanının şu anda yüzde 61’inin tamamlandığını söyledi. Maral, 2028’e kadar kalan 436 bin hektarlık alanın sulamaya açılmasıyla hem tarımsal üretimin artacağını hem de ek 500 bini aşkın yeni istihdamın sağlanacağını vurguladı.

Maral, GAP yatırımlarının sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde dolaylı olarak 2,5 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade ederek, yeni sulama projeleri ve üretim zincirleriyle toplam istihdamın 3 milyonu aşacağını belirtti. 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni eylem planıyla, tarımın yanı sıra lojistik, gıda işleme, tekstil ve enerji gibi sektörleri kapsayan çok sektörlü kalkınma stratejisinin uygulanacağı açıklandı.