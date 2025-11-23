Beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Tekirdağ'ın su kaynakları kritik seviyelere indi. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, mevcut koşulların devam etmesi halinde şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacaklarını açıkladı ve vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.

Baraj ve göletlerdeki durum endişe verici

TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, su kaynaklarının seviyesinin günden güne düştüğüne dikkat çekti. Şişmanlar, Tekirdağ merkeze su sağlayan Naip Barajı ve Yazır Göleti'nde su seviyelerinin ölü hacmin altına indiğini bildirdi.

Şişmanlar, Devlet Su İşleri'nden (DSİ) aldıkları bilgilere göre Naip Barajı'nda yaklaşık 20 günlük su kaldığını ve barajda yaklaşık 350 bin metreküp civarında su bulunduğunu belirtti. Aynı şekilde Yazır Göleti'nde de su alma yapısının altına düşüldüğünün tespit edildiğini aktardı.

Su sıkıntısı yaşanmaması için bu yıl açılan 23 su kuyusunun 5'inin kullanılmaya başlandığını duyuran Şişmanlar, barajda kalan suyun kullanma süresini uzatmak amacıyla şebekeyi yeraltı sularından takviye ettiklerini anlattı. Şişmanlar, "Eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor" ifadelerini kullandı. Bu durumun kısa vadeli olması için diğer su kaynaklarını artırma ve iletim hatlarını yenileme anlamında proje çalışmalarının çok hızlı şekilde tamamlandığını ekledi.

Gelecekte su sorunu yaşanmaması için uzun vadeli projelerinden de bahseden Şişmanlar, Çokal Barajı'ndan şehre su getirme projelerinin bulunduğunu aktardı. DSİ'den aldıkları bilgilere göre Çokal Barajı'nda yaklaşık 100 milyon metreküpün üzerinde su hacmi ve yüzde 53 doluluk oranı olduğunu belirten Şişmanlar, bu projeyi 1,5 yıl içerisinde, 1,5-2 milyarlık bir yatırımla hayata geçirmeye çalıştıklarını ve böylece önümüzdeki yıllarda bu sorunları yaşamamayı hedeflediklerini kaydetti.