Kasım 2024'te "çevreye duyarlı Kahramanmaraş" hedefiyle atıl durumdaki 100 dönüm araziyi değerlendirerek başlatılan çalışmalar, 11 ayda tamamlanarak Ekim 2025'te santrali faaliyete aldı.

Yaklaşık 6 megavat kurulu güce sahip santral, devreye alınmasının ardından geçen ay belediyeye yaklaşık 5 milyon lira tasarruf sağladı. Belediye, güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını artırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, güneş enerjisinin çağın en önemli kaynaklarından biri olduğunu belirterek, kamu ve özel sektörün bu alanda ciddi çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Kentin 6 Şubat 2023'te "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen depremi yaşadığını hatırlatan Atalar, bir yandan şehri yeniden ayağa kaldırma mücadelesi verirken, diğer yandan geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Güneş enerjisinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir kaynak olduğuna dikkat çeken Atalar, bu yatırımla uzun vadede enerji maliyetlerini düşürerek belediye bütçesine önemli katkı sağladıklarını dile getirdi.

Atalar, sözlerini şöyle tamamladı: "Güneş enerji santralleri, çağımızın en önemli enerji kaynaklarından birini oluşturuyor. Biz de kentimize böyle bir tesis kazandırarak önemli adım attık. Yerel yönetim eliyle kurulan kentin en büyük güneş enerji santralini faaliyete geçirdik. 6 megavat kurulu güce sahip tesisimizle belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyoruz. Yaklaşık 150 milyon liralık bu yatırım, belediyemizin yenilenebilir enerji alanındaki ilk projesi olma özelliğini taşıyor."

Santral, deprem sonrası toparlanma sürecinde sürdürülebilir enerjiye geçişte örnek bir adım olarak öne çıkıyor.