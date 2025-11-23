Çorum Belediyesi, Melikgazi Kadın Kültür Merkezi'nde açılan kursta, etkinliklerde kullanılan ve atıl duruma düşen afişleri yeniden değerlendiriyor. Kursiyerler, bu afişleri günlük hayatta kullanılabilecek çantalara dönüştürerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de israfı önlemede önemli bir rol üstleniyor.

Kadın el emeği çarşısı büyüyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Aşgın, yapılan çalışmaların atık malzemenin geri kazanımıyla israfın önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. "Programlarımızda kullandığımız afişlerin kadın kursiyerlerimiz tarafından yeniden değerlendirilmesi beni çok mutlu etti" diyen Aşgın, Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinin Çorum'un güçlü ve azimli kadınlarına hizmet etmeye devam ettiğini vurguladı.

Merkezlerde üretilen ürünlerin Kadın El Emeği Çarşısı'nda satışa sunulduğu bilgisini paylaşan Aşgın, kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri için Bedesten önündeki açık alana Kadın El Emeği Pazarı kuracaklarını da sözlerine ekledi. Bu pazarların, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemesi hedefleniyor.