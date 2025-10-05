Son Mühür- Medyapım’ın NOW TV için hazırladığı yeni dizisi Yeraltı'nın başrol kadrosunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen yapımda, Deniz Can Aktaş’ın partneri belli oldu.

Partneri belli oldu

Dizide “Haydar Ali” karakterine hayat verecek olan Deniz Can Aktaş’ın partneri, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından Devrim Özkan oldu. Ünlü oyuncu, yapım şirketi Medyapım’la anlaşmaya vardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ilk teklifin de Özkan’a gittiği rol için tarafların kısa sürede el sıkıştığı öğrenildi.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk

Medyapım imzalı diziyi, sektörün deneyimli ismi Murat Öztürk yönetecek. “Yeraltı”nın diğer başrol oyuncuları ve setin başlama tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Son olarak Çift Kişilik Oda'da oynamıştı

Son olarak “Çift Kişilik Oda” adlı dizide Ulaş Tuna Astepe ile kamera karşısına geçen Devrim Özkan, son yıllarda adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Özkan; “Mavi Mağara”, “Ne Gemiler Yaktım”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” ve “Vuslat” gibi sevilen projelerdeki performanslarıyla dikkat çekmişti.