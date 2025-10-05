Son Mühür- Türk halk müziğinin efsane isimlerinden İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe, 2021 yılında İstanbul’da yaşadığı apartmanın 11’inci katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Son olarak “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde rol alan genç oyuncunun, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı biliniyordu. Talihsiz ölüm, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

“Sözün bittiği yerdeyim”

Evlat acısıyla sarsılan usta sanatçı, o dönemde yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirmişti:



“Çok kullanırız ya ‘Sözün bittiği yerdeyim’ diye... Gerçekten şu an öyleyim. Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik, kendi isteğimizle de gidemiyoruz.”

Gözlerden uzak, sessiz bir hayat

Yaşadığı büyük acının ardından sahnelere veda eden İzzet Altınmeşe, son yıllarda ne televizyon programlarına katıldı ne de konser verdi. Usta sanatçı, sakin bir yaşamı tercih ederek kameralardan uzaklaştı.

Son hali gündem oldu

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Altınmeşe’nin son fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hayranları, sanatçının değişimine dair yorumlarda bulundu. Kimi “Adam çökmüş” derken, bazı kullanıcılar “Yazık yaşlanmış” ve “Sağlıklı görünüyor, iyi olsun da yeter” ifadelerini kullandı. Bazı takipçiler ise “Sokakta görsem tanıyamazdım” yorumuyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Usta türkücüye destek mesajları yağdı

Altınmeşe’nin son hali kadar, hayranlarından gelen destek mesajları da dikkat çekti. Sevenleri, “Evlat acısı kolay değil”, “Her şeye rağmen dimdik duruyor” ve “O bizim gönlümüzün sanatçısı” gibi yorumlarla ünlü isme moral verdi.