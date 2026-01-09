30 Haziran 1987 doğumlu olan Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında Star TV'de yayınlanan Milyonda Bir dizisiyle adım atan sanatçı, asıl çıkışını Pis Yedili dizisindeki "Canburger" karakteriyle yakaladı. Aslen Balıkesirli olan Kaygılaroğlu, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk ve stand-up komedyenliği de yapıyor.

Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı diziler

Uraz Kaygılaroğlu, kariyeri boyunca birçok popüler dizide rol aldı. ES-ES, Yedi Güzel Adam, Baba Candır, Klavye Delikanlıları, Ege'nin Hamsisi, Sefirin Kızı, Üç Kuruş, Sakla Beni, Erşan Kuneri, Taş Kağıt Makas ve Aşk 101 gibi yapımlarla ekranlara damga vurdu.

Sunuculuk kariyerinde de başarılı olan sanatçı, Tam Zamanı ve Takip adlı bilgi yarışmalarını sundu. Ayrıca Kuyruk yarışmasının da sunuculuğunu üstlendi.

Sinema filmleri

Uraz Kaygılaroğlu, televizyon dizilerinin yanı sıra sinemada da aktif olarak yer aldı. Dönerse Senindir, Çakallarla Dans 5 ve Eltilerin Savaşı gibi filmlerde rol alan sanatçı, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özel hayatı

Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında oyuncu Melis İşiten ile evlendi. Bu evlilikten Ada isminde bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çift, 2019 yılında boşandı. Kaygılaroğlu, kariyeri boyunca fiziksel olarak da büyük bir değişim geçirdi. 140 kilodan 76 kiloya düşerek toplam 64 kilo verdi.

Yeraltı dizisinde Bozo karakteri

Yeraltı dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Bozo lakaplı Bozkurt Hanoğlu karakterine hayat veriyor. Mafya içindeki önemli isimlerden biri olan Bozo, dizinin merkez karakteri Haydar Ali'nin eski sevgilisi Ceylan'ın eşi olarak karmaşık bir ilişkiler ağının ortasında yer alıyor.

Medyapım imzası taşıyan Yeraltı dizisi, 12 Ocak 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayına başlayacak. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizi, suç ve aşk temasını bir arada işliyor.