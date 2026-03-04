Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ordu genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu gelişmeler sonrasında tüm gözler Ordu Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi.

Ordu'da hava durumu nasıl?

Ordu'da kıyı kesimlerde hava sıcaklıkları 6-7°C civarında seyrederken, iç kesimlerde ve yaylalarda sıfırın altına düştü. Altınordu, Fatsa ve Ünye gibi ilçelerde yağışlar yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülürken, rakımı yüksek bölgelerde yoğun kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji'nin uyarılarına göre soğuk havanın etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor.

5 Mart Perşembe Ordu'da okullar tatil mi?

4 Mart 2026 itibarıyla Ordu Valiliği'nden 5 Mart Perşembe günü için herhangi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Bu nedenle Ordu'nun Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde yarın okullar normal şekilde devam edecek.

Kar tatili kararı nasıl veriliyor?

Kar tatili kararları il ve ilçe valilikleri tarafından alınıyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımdaki aksaklıklar değerlendirilerek okulların tatil edilip edilmeyeceğine karar veriliyor. Olası bir tatil kararı durumunda açıklama Ordu Valiliği resmi hesaplarından duyurulacak. Velilerin ve öğrencilerin valilik açıklamalarını takip etmesi öneriliyor.