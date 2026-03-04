Ramazan ayının son 10 gününde idrak edilen bu mübarek gecenin tam tarihi bilinmese de geleneksel olarak Ramazan'ın 27. gecesinde kutlanmaktadır. Peki, 2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet takvimine göre detaylar...

2026 Kadir Gecesi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan'ın son 10 gününe girilmesiyle birlikte Müslümanlar bu gecenin bereketinden faydalanmak için ibadetlerini yoğunlaştırıyor.

Kadir Gecesi kandil mi?

Kadir Gecesi toplum içinde her ne kadar kandil olarak nitelendirilse de aslında bir kandil gecesi değil. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen özel bir geceyi ifade etmektedir. Kandil geceleri ile Kadir Gecesi arasında anlam ve içerik bakımından önemli farklar bulunuyor.

Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure olan Kadr Suresi'nde bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Allah'ın insanlara son mesajı olan Kur'an'ı indirmesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu gece özel bir anlam taşımaktadır.

Kadr Suresi'nde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner, gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hakim olur. Önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle daha fazla sevap kazanma imkanına sahip olmalarına karşılık, Müslümanlara Kadir Gecesi'nin verildiği hadislerde belirtilmektedir.

2026 Ramazan önemli tarihler

Ramazan ayı boyunca Müslümanlar için önemli olan diğer tarihler de merak ediliyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Bayram tatilinin ara tatille birleşip birleşmeyeceği de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.