Yaşına göre sergilediği sıra dışı entelektüel birikim, onu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi. Şimdi 16 yaşında olan Atakan Kayalar, lise eğitimine devam ediyor. Peki Filozof Atakan kimdir, hangi kitapları okudu ve şu anda hangi okulda eğitim görüyor? İşte merak edilen tüm detaylar.

Filozof Atakan kimdir?

Atakan Kayalar, 2010 doğumlu bir öğrenci. Bir kitapçıda felsefe kitapları üzerine yaptığı derin sohbetin kaydedilerek sosyal medyaya yüklenmesiyle tanındı. Yaşıtlarının çocuk kitapları okuduğu dönemde felsefe, sosyoloji ve psikoloji eserlerine yönelen Atakan, çok kısa sürede yüzlerce kitap okuduğunu belirtmişti. Klasik felsefe metinlerini sadece okumakla kalmayıp bu eserler üzerinden varoluşçu ve rasyonalist yorumlar yapabilmesi büyük ilgi topladı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı ile görüşmeler yapması ve özel bir eğitim programına dahil edilip edilmeyeceği de uzun süre tartışılmıştı.

Atakan Kayalar hangi kitapları okudu?

Filozof Atakan'ın popüler olduğu dönemde üzerine konuştuğu kitaplar, bir yetişkin için bile oldukça zorlayıcı eserler arasında yer alıyordu. Atakan'ın okuma listesinde Platon'un Devlet'i, Aristoteles'in Metafizik'i, Spinoza'nın Ethica'sı, Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi ve Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi gibi dünya felsefesinin temel yapıtları bulunuyordu.

Atakan Kayalar hangi lisede okuyor?

Şu anda 16 yaşında olan Atakan Kayalar, lise eğitimine İstanbul'da Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam ediyor. Daha önce İstanbul Avcılar'daki Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda ve Maltepe'deki Adnan Kahveci Ortaokulu'nda eğitim görmüştü.