1966 doğumlu olan Tan, 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında Singapur'un en popüler modellerinden biri olarak kariyerine başladı. Kısa bir süre Chen Yufei adıyla pop müzik kariyerine de yönelen Tan, 1993 yılında bir Mandopop albümü çıkardı. Ardından moda fotoğrafçılığına geçiş yaparak Janet Jackson, Rita Ora ve Shu Qi gibi dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Instagram'da 1,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Tan, 2017 yılında bir Çin haber sitesinde yer aldıktan sonra dünya çapında viral oldu.

Chuando Tan nasıl besleniyor?

Tan, görünümünün yüzde 70'inin beslenmeye, yüzde 30'unun ise egzersize bağlı olduğunu savunuyor. Her sabah 6 haşlanmış yumurta yiyen Tan, kolesterol kontrolü için bunların sadece 2 sarısını tüketiyor. Kahvaltısına bir bardak süt, avokado ve çeşitli meyveler de ekliyor. Öğle ve akşam yemeklerinde ızgara tavuk göğsü, esmer pirinç, sebze ve balık çorbası tercih ediyor.

Hangi besinlerden uzak duruyor?

İşlenmiş gıdalar, rafine şeker ve kızartma türü yiyeceklerden tamamen uzak duran Tan, alkol ve kahve de tüketmiyor. Sigara içmeyen Tan, gün boyunca bol miktarda su içiyor. Yatmadan 7 saat önce yemek yemeyi bırakıyor ve bu alışkanlığın aralıklı oruç etkisi yarattığını belirtiyor. Tek zayıf noktasının dondurma olduğunu itiraf eden Tan, ayda bir kez bu isteğine boyun eğiyor.

Egzersiz ve uyku rutini nasıl?

Tan, haftada 3-5 gün spor salonuna gidiyor. Her seansta yaklaşık 30 dakika ağırlık antrenmanı yapıyor ve ardından kardiyo egzersizlerine geçiyor. Diz sakatlığı nedeniyle koşu yerine yüzme ve tempolu yürüyüş tercih ediyor. Her gece en geç saat 23:00'te yatağa giren Tan, günde 8 saat kesintisiz uyku almaya özen gösteriyor. Takviye olarak yalnızca C vitamini kullanıyor.

Cilt bakımında ne yapıyor?

Cilt bakımında minimalist bir yaklaşım benimseyen Tan, yalnızca jel yüz temizleyici ve nemlendirici krem kullanıyor. Her gün güneş kremi süren Tan, uzun süreli güneş maruziyetinden kaçınıyor. Bir kez Botox denediğini ancak sonuçları beğenmediğini açıkça ifade ediyor. Tek estetik müdahalesi ise ayda bir kez beyazlayan saçlarını boyatmak olarak kalıyor.